Polícia Federal apreende 77 quilos de ouro avaliados em R$ 23 milhões no interior de SP Carga de procedência duvidosa foi apreendida em dois carros na rodovia Castello Branco, depois de chegar a Sorocaba em um avião; seis pessoas foram levadas à delegacia, entre elas, policiais militares. PF acredita que metal precioso tenha saído do Mato Grosso e Pará

A Polícia Federal apreendeu 77 quilos de ouro sem procedência na tarde desta quarta-feira (4), em Sorocaba (SP). O valor da apreensão soma cerca de R$ 23 milhões, segundo a Polícia Militar. Seis pessoas que faziam o transporte foram detidas, entre elas, quatro policiais militares.

Dois policiais abordados são um tenente coronel e um sargento da Casa Militar, que é ligada diretamente ao governo do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública informou que “foi elaborado BO de averiguação de extração irregular de minério. O oficial citado está afastado do trabalho desde dezembro. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha a investigação”.

A Polícia Federal informou que monitorava um avião particular suspeito, modelo King Air Turboélice, que pousou no Aeroporto Estadual de Sorocaba (Bertram Luiz Leupolz).

Com apoio da da Polícia Militar Rodoviária, os policiais abordaram dois veículos no KM 74 da Rodovia Castello Branco, na praça de pedágio em Itu (SP), sentido capital.

Nos veículos, as equipes encontraram três malas com barras de ouro, totalizando 77 quilos. Segundo documentos apreendidos, a carga de metal precioso saiu do Mato Grosso e Pará. Uma quarta mala com diversos documentos também foi apreendida.

Os seis detidos foram levados à delegacia da PF em Sorocaba, onde foram ouvidos e liberados. A polícia abriu investigação para apurar a denúncia de prática dos crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa. O metal foi encaminhado para perícia em laboratório da PF.

A PF também informou que o avião foi apreendido. A aeronave é objeto de sequestro criminal em outro inquérito policial. As circunstâncias da utilização proibida da aeronave serão apuradas.

Por G1