Polícia Federal captura narcotraficante condenado há mais de nove anos de prisão em Vilhena

A Polícia Federal, na tarde de quinta-feira, 19, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Federal da Subseção da Justiça Federal de Umuarama no Paraná.

O foragido, localizado e capturado em Vilhena/RO, havia sido alvo da “Operação Malote”, desencadeada em abril de 2017, que desarticulou um grupo de narcotraficantes especializados em trazer grandes carregamentos de drogas para o Brasil.

Após condenação definitiva, seu mandado de prisão foi expedido em julho deste ano.

Sediada em Umuarama, no noroeste do Paraná, a organização criminosa tinha ramificações em Mato Grosso do Sul e fornecia drogas para São Paulo, Rio de Janeiro e estados da Região Nordeste.

Durante as investigações foram apreendidas 39 toneladas de maconha e 160 quilos de cocaína. Em novembro de 2015, a Polícia Federal realizou, em Porto Camargo, no noroeste do estado, a maior apreensão de maconha já registrada no Brasil. À época, 24,5 toneladas foram encontradas às margens do Lago de Itaipu.

O capturado foi encaminhado ao presidio local e cumprirá pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, por condutas tipificadas na Lei Antidrogas.

Via assessoria