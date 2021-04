Polícia Federal deflagra operação contra acusados de comprar e receber notas falsas pelos Correios, em Cacoal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (09/04/2021) a OPERAÇÃO “CASHBACK” visando desarticular organização criminosa responsável pela compra e circulação de moeda falsa no município de Cacoal.

A investigação teve início com a apreensão de encomenda contendo notas falsas remetida através dos Correios na terça feira, dia 6. Na oportunidade a destinatária foi presa em flagrante pela Polícia Federal.

A operação de hoje foi deflagrada para se chegar as pessoas que encomendaram as notas falsas, assim como para aprofundar as investigações com relação aos remetentes.

Há fortes indícios que os envolvidos estariam ligados à organização criminosa e que praticariam ainda outros crimes através da internet.

O nome da operação faz referência ao notas falsas apreendidas pela Polícia Federal, que não chegarão aos seus destinatários.

Folhadosulonline