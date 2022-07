Polícia Federal deflagra operação de combate ao contrabando de cigarros

PORTO VELHO/RO – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 21/07/2022, a “Operação Petema”, que visa desarticular grupo criminoso atuante no contrabando de cigarros.

As investigações tiveram início após a apreensão de grande carga de cigarros de origem paraguaia na cidade de Vilhena/RO, avaliada em mais de meio milhão de reais. Durante fiscalização foram localizados, por forças policiais e pelo órgão de fiscalização tributária estadual (PRF e SEFIN/RO), mais de cem mil maços de cigarro em veículo de carga que entrava no estado de Rondônia. O material estava ocultado junto à carga lícita de frutas.

Após a lavratura do flagrante, foi realizado intenso trabalho de investigação pela Delegacia de Polícia Federal em Vilhena/RO, que apontou que os responsáveis pelo envio do carregamento são oriundos de cidade próxima à fronteira com o Paraguai, e os destinatários seriam da capital do estado de Rondônia, Porto Velho.

São cumpridos nesta data dois mandados de busca e apreensão na capital expedidos pela Vara da Justiça Federal em Vilhena/RO. As buscas visam a identificação de outros envolvidos e a coleta de novos elementos de prova dos crimes.

Além das buscas, houve a determinação de diversas medidas restritivas aos investigados, inclusive a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação, como forma de impedir que conduzam veículos, coibindo a prática criminosa verificada.

A conduta de importar e distribuir tais produtos gera graves danos à sociedade, não apenas de ordem tributária e à indústria nacional, mas em especial à saúde dos usuários, que acabam por comprar e usar cigarros não autorizados pelos órgãos de vigilância sanitária, com graves riscos.

Os investigados poderão responder pelo crime de contrabando (Artigo 334-A do Código Penal), cuja pena máxima chega a 05 anos.

Eventuais denúncias sobre crimes relacionados podem ser encaminhadas à Polícia Federal através dos telefones 69-3316-1600 (Vilhena/RO) ou 69-3216-6200 (Porto Velho/RO).

Assessoria/Superintendência Regional em Rondônia – Polícia Federal