Polícia Federal deflagra operação para apurar falsificação de diplomas de cursos universitários

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 26/01/2022, a “OPERAÇÃO DESVALIA”, que visa desarticular um grupo criminoso responsável pela falsificação de diplomas de cursos universitários. Foram cumpridos mandados de busca, expedidos pela Justiça Federal de Vilhena, em sete locais, nos Estados de Rondônia, Mato Grosso e Distrito Federal.

A investigação teve início após a informação de que alunos do curso de mestrado de uma faculdade particular de Rondônia haviam recebidos diplomas falsos, com selos de validação de instituições públicas também falsificados. O esquema envolvia inclusive a criação de sítios na internet para conferência da autenticidade dos diplomas, tudo com o objetivo de manter a aparência de veracidade dos diplomas.

Os investigados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de estelionato (Art. 171, do CP) e uso de documento falso (Art. 304, do CP), cujas penas somadas podem chegar a 11 (onze) anos de prisão. Em Vilhena, uma instituição de ensino é investigada.

O nome da operação faz alusão ao fato de os diplomas falsificados não possuírem qualquer valor.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação com assessoria