Polícia Federal desarticula associação criminosa que vendia diamantes extraídos ilegalmente em Terras indígenas de Rondônia

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22/09) a operação “GREEN DIAMOND”, visando desarticular associação criminosa voltada para o comércio ilegal de diamantes extraídos ilegalmente de Terras Indígenas situadas no Estado de Rondônia.

As investigações tiveram início no ano de 2019, quando Policiais Federais surpreenderam três indivíduos na posse de pedras de diamante. As investigações demonstraram que eles deslocaram para Rondônia com a finalidade de adquirir e, posteriormente, revender as pedras preciosas em outros Estados da Federação.

A investigação também apontou que o grupo criminoso movimentou grande quantidade de dinheiro, proveniente das negociações dos diamantes comercializados ilegalmente. Será cumprido Mandado de Busca e apreensão em desfavor de servidor estadual aposentado que era o responsável por fazer a intermediação entre os compradores e vendedores e que teve movimentação de quase 1 (um) milhão de reais em período inferior a 1 (um) ano.

Os investigados podem responder por associação criminosa, usurpação de bens da União, extração ilegal de minério sem autorização do órgão competente cujas penas somadas podem ultrapassar 9 (nove) anos.

O nome da operação GREEN DIAMOND relaciona-se ao diamante verde negociado pela associação criminosa no início das investigações. O mandado cumprido nesta data foi expedido pela 3ª Vara Federal Criminal especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

Via Folha do Sul