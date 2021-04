Polícia Federal incinera quase 600 quilos de cocaína apreendidos em avião

Houve o acompanhamento dos serventuários da justiça no trabalho, que contou com esquema especial de segurança institucional.

Porto Velho – A Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (15/04/2021), realizou a destruição de aproximadamente 579kg de cocaína oriundos da apreensão no interior da Aeronave interceptada na última semana em Porto Velho/RO, que levou à prisão do piloto integrante da Organização Criminosa. Houve o acompanhamento dos serventuários da justiça no trabalho, que contou com esquema especial de segurança institucional.

A Polícia Federal reforça que está disponível à população para recebimento de denúncias, inclusive de forma anônima, que possam levar à identificação de indivíduos que atuem neste tipo de crime, através do telefone (69) 3316-1600.