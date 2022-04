Polícia Federal prende acusado de sequestrar helicóptero no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (31) um dos acusados pelo sequestro de um helicóptero em setembro do ano passado, com o objetivo de resgatar detentos do presídio Vicente Piragibe, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A prisão de Khawan Eduardo Costa Silva ocorreu durante a operação Icarus, realizada com o objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara especializada do Tribunal de Justiça do Rio.

“Policiais federais, que já vinham monitorando a movimentação do foragido nos últimos meses, esperaram que o homem deixasse a comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, para visitar a família no bairro do Fonseca, em Niterói, e efetuaram a sua prisão”, informou, em nota, a polícia.

Marco Antônio da Silva, o Pará, gerente do tráfico da favela do Sabão, em Niterói (RJ), e Khawan foram reconhecidos pelo piloto e identificados em filmagens enquanto aguardavam o abastecimento da aeronave.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos embarcaram na Lagoa, zona sul do Rio, e foram até Angra dos Reis (RJ). Na volta, tentaram obrigar o piloto Adonis Lopes a direcionar o helicóptero para o presídio. Os sequestradores não sabiam que, além de fazer voos privados, Lopes é também policial civil.

O policial fez uma manobra para pousar em um batalhão da Polícia Militar. Os criminosos, no entanto, perceberam a estratégia, agarraram Lopes e começaram a lutar com o piloto enquanto o helicóptero estava no ar.

Os suspeitos desistiram do plano quando perceberam que a aeronave poderia cair. Eles então mandaram o piloto seguir para Niterói, onde saltaram perto de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho, segundo a polícia.

As investigações mostraram que a intenção era resgatar da prisão três líderes do Comando: Marcinho do Turano (Márcio Gomes de Medeiros Roque), Cabeça do Sabão (Carlos Vinícius Lírio da Silva) e Benemário (José Benemário de Araújo). Os três, segundo a polícia, apareceram em “movimentação atípica” em filmagens de dentro do presídio.

Uma ação parecida com essa já ocorreu no Rio em 1985, quando o traficante José dos Reis Encina, o Escadinha, foi resgatado de helicóptero da antiga penitenciária da Ilha Grande. Um parceiro do criminoso alugou a aeronave e forçou o piloto a pousar no presídio.

Dois anos mais tarde, em 1987, um helicóptero tentou resgatar presos do complexo penitenciário Frei Caneca, que ficava na região central do Rio. Após tiroteio entre os policiais e os criminosos, a aeronave caiu, matando três pessoas.