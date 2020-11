Polícia Federal prende homem por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal divulgou nesta terça-feira (17) que ontem localizou e prendeu em Madri na Espanha, um cidadão brasileiro foragido e procurado internacionalmente. O preso era progurado pela justiça brasileira por envolvimento com uma Organização criminosa transnacional investigada na Operação Narcobroker, deflagrada no último dia 11.

Segundo as investigações, o homem, que não teve a identidade revelada, atuava como um dos braços operacionais do grupo no exterior, responsável pelo envio de cocaína para a Europa. A prisão ocorreu com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal do Paraná e inserido na base de dados de Difusões Vermelhas da Interpol.

A ação foi desencadeada pelo Oficialato de Ligação da PF em El Passo, no Texas, e pelo Escritório Nacional da Interpol, teve o apoio do Grupo de Fugitivos do Cuerpo Nacional de Polícia da Espanha e da Diretoria de Inteligência da Polícia Nacional da Colômbia.

Fonte: Agência Brasil