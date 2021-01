Polícia investiga suposto estupro coletivo em hotel de Caldas Novas

Mulher diz que foi ao apartamento dos suspeitos, onde teriam ingerido bebidas alcóolicas. Depois, acordou no apartamento dela com dores

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, afirma ter sido vítima de um estupro coletivo ocorrido na sexta-feira (1º/1), em um hotel localizado no Setor Turista II, em Caldas Novas. Segundo relato dela, três homens teriam participado do abuso. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar de Goiás, a mulher relatou que estava na região da piscina quando foi convidada a ingerir bebidas alcoólicas no apartamento ocupado pelos suspeitos. No documento, ela afirma que o trio colocou um líquido amarelo no copo dela e que, depois disso, não se lembra de mais nada.

Confira mais informações no site Mais Goiás, parceiro do Metrópoles.

Metrópoles

foto ilustrativa