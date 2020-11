Polícia Militar apreende mais de 4 kg de maconha em Ji-Paraná que seria levada para comercializar em Jaru

A Polícia Militar através do serviço do Reforço Tático apreendeu mais de quatro quilos de maconha na noite desta quinta-feira,(26), em Ji-Paraná.

A apreensão aconteceu quando a Guarnição realizava Patrulhamento pela Avenida Curitiba, na rua T-7, quando avistou um veiculo taxi e resolveu abordar, durante a abordagem a atitude do passageiro dispertou a atenção dos Policiais que com sua percepção de que poderia haver algo de ilícito logo realizaram um revista no veiculo e bolso do passageiro e localizaram a droga.

O passageiro confessou a propriedade da droga e que havia comprado em Ji-Paraná e levaria para Jaru, diante dos fatos a droga e passageiro foram entregues na Unisp para as medidas cabíveis.

Fonte: plantão central