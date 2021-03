Polícia Militar apreende quase 52 Kg de cocaína na zona sul de Porto Velho

A droga estava dentro do carro abandonado na rua Massaranduba no bairro Eldorado

Policiais militares do 9º batalhão efetuaram a apreensão de 52 quilos de cocaína durante uma denúncia anônima no final da tarde desta segunda-feira (32), dando conta que havia um carro modelo Fiat Uno de cor vinho parado em um quintal baldio na rua Massaranduba entre as Ruas Açaí e Monteiro Lombato no bairro Jardim Eldorado, zona sul de Porto Velho e que teria drogas e armas no interior do veículo.

De acordo com informações dos policiais, após tomarem conhecimento da denúncia se deslocaram para o local e avistaram o veículo onde observaram que havia duas bolsas e quando abriram encontraram 49 tabletes de cocaína oxidada não sendo encontrado armas e nem o proprietário do carro.

Devido ser grande a quantidade de drogas os policiais levaram para o departamento de Narcóticos onde a droga foi pesada totalizando quase 52 quilos de entorpecente e agora a Polícia Civil segue com as investigações para identificar o proprietário da droga que pode está avalizada em mais de 3 milhões de reais.

Fonte: Hora1 Rondônia