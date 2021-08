Polícia Militar é acionada após homem ser esfaqueado pela esposa

Um homem foi atingido com golpes de faca no fim da tarde deste sábado (28) após uma discussão com a própria esposa, na residência onde eles moram, no Bairro Nova Pimenta em Pimenta Bueno (RO).

De acordo com a Polícia Militar (PM), após ser esfaqueado, a vítima foi socorrida pelos profissionais do Corpo de Bombeiros.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram solicitados a comparecerem no Hospital Regional, pois um homem esfaqueado havia dado entrada na sala de pronto-socorro.

Na unidade hospitalar, o homem relatou à polícia que após um desentendimento, a própria esposa lhe desferiu golpes de faca e que ela estava na residência do casal.

O mesmo não quis dar mais detalhes.

Os militares se deslocaram até o imóvel, porém a mulher não estava mais lá.

A PM por sua vez, colheu informações e logo após, realizaram o registro da ocorrência.

O caso segue sendo investigado.

Via Pimenta Virtual