Polícia prende suspeitos, apreende drogas e arma em residência invadida por facção

A Polícia Militar do município de Candeias do Jamari em uma ação rápida prendeu 5 suspeitos identificados como Paulo dos S. L. 38, Anderson A. R., Gabriel C. 25, Douglas A. T. 25 e apreendeu um adolescente pelo crime de tráfico de drogas em uma residência localizada no “Beco da Alegria”, Palheiral em Candeias na tarde desta quinta-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam várias denuncias que no local informado havia uma intensa comercialização de drogas, dia e noite. Feito deslocamento até a residência denunciada, um suspeito monitorado por tornozeleira eletrônica identificado como Renison Irreno, vulgo “Fuba”, ao avistar a viatura saiu correndo, pulando muros e quintais e tomou destino ignorado.

Em seguida, Douglas e Gabriel foram abordados quando saíam da casa, e indagados sobre o que faziam ali, entraram em contradição ao responder aos militares, em seguida confessaram que estava comprando drogas. Momento em que o adolescente saiu com uma sacola nas mãos, e ao ver os policiais retornou para a residência e tentou esconder o produto durante a abordagem, porém as drogas e uma nota de R$20 reais foram localizadas.

O adolescente ao ser questionado sobre a mando de quem estava vendendo o entorpecente, disse que os donos eram Paulo e Anderson, que inclusive estava na residência, e logo foi abordado também, e com ele foram encontrados 2 tijolos de maconha.

Indagado, informou que é morador de Porto Velho, e que toda droga pertence a Paulo e Renison, que fugiu. Disse ainda que a residência era invadida a mando do (CV) Comando Vermelho, e utilizada como boca de fumo.

Os suspeitos detidos informaram que Paulo teria corrido e se escondido na casa ao lado, imediatamente a guarnição fez busca no imóvel e localizou o suspeito. Com ele foram encontrados 17 saquinhos de bicarbonato para misturar cocaína e mil reais em espécie. Dando continuidade as buscas, foi encontrado 01 revolver calibre .38 com 05 munições intactas.

Diante do flagrante todos envolvidos foram encaminhados a Central de Flagrantes. Durante a confecção deste registro o conduzido Anderson A. R. disse que quando fosse solto da prisão, voltaria para Candeias do Jamari para cobrar o prejuízo que foi dado por esta guarnição, (iria matar todos), pois ele é um dos conselheiros da facção comando vermelho (CV).

Fonte: PVH Notícias