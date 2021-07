Policiais militares desarticulam ponto de venda de drogas e apreendem mais de 2kg de entorpecente

Durante patrulhamento noturno em Ariquemes/RO, uma equipe de policiais militares da Força Tática apreendeu alguns tabletes e 87 (Oitenta e sete) invólucros de entorpecentes, todos análogos à maconha.

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) recebeu denúncias indicando que uma residência, no bairro Setor 02, poderia ser um local de venda de entorpecente devido ao grande fluxo de usuários de drogas. Os patrulhamentos nas proximidades do local suspeito foram intensificados, no qual a equipe da Força Tática ao presenciar uma ação suspeita decidiu abordar um indivíduo, que tentou despistar os policiais, não obedeceu à ordem de parada e entrou numa residência.

Diante da suspeita de haver algo ilícito, a abordagem foi realizada e encontrados, no chão próximo à porta da casa, dois tabletes lacrados com fita, dois volumes médios, que pesaram 2,080kg e ainda 87 (Oitenta e sete) invólucros prontos para venda e/ou consumo, os quais todos análogos à maconha. Ainda no local, foram encontrados quase R$ 300,00 em espécie e um aparelho celular de origem não comprovada.

O infrator de 22 anos assumiu ser proprietário da droga, alegou tê-la comprado pela quantia de R$ 1.500,00 e que havia embalado os invólucros para comercializá-los. Diante do flagrante, o homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e apresentando à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com a droga apreendida.

Via P5 do 7º BPM / soldado PM Dos Anjos