Policiais penais e PM prendem homem que sequestrou vítimas em academia

Consta do boletim que as vítimas (duas mulheres e um homem) estavam saindo da academia quando foram abordadas por um trio armado

Policiais Militares, em parceria com agentes penais, prenderam na noite de quarta feira, 16, um homem identificado como Leonardo F. A., de 18 anos, acusado de participar do sequestro relâmpago de três jovens defronte a uma academia de musculação localizada na Avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho, capital de Rondônia.

Consta do boletim policial que duas mulheres e um homem saíam de uma academia quando foram abordados e rendidos por três homens armados que as obrigaram seguirem com eles no carro.

Na sequência, o dono do veículo foi obrigado a dirigir até a Estrada da Penal, próximo de um balneário, zona rural da cidade onde as vítimas foram deixadas e os marginais levaram o carro.

Em plena escuridão as vítimas caminharam e conseguiram chegar até o complexo prisional e informaram do crime.

Em seguida, policiais penais prestaram ajuda e foram informados de que o carro possuía rastreador e isso facilitou a localização do veículo em uma borracharia situada próximo da Avenida José Vieira Caúla com Guaporé.

No local os marginais estavam resolvendo o conserto de um pneu do carro que havia furado.

A PM foi chamada e fizeram o cerco mas os três marginais saíram correndo para um córrego nas proximidades.

Com buscas intensificadas os agentes conseguiram localizar Leonardo, ainda pela região. Ele preso e levado para a Cenetral de Flagrantes o restante do bando, armado, levaram os celulares das vítimas.

