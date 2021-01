Policiais penais realizam carreata com nova frota de veículos

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), entregou 47 veículos na manhã de quarta-feira (27), às unidades prisionais. Resultado do investimento de cerca de R$ 10 milhões de reais para renovar a frota e aprimorar os serviços realizados pelos Policiais Penais do Estado, em atendimento às necessidades do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP) e de estabelecimentos prisionais. Após o ato simbólico da entrega, que ocorreu no estacionamento do Palácio Rio Madeira, os policiais desfilaram os veículos seguindo por ruas e bairros de Porto Velho, com o uso de giroflex.

O diretor-geral de Grupo de operações Especiais (GAP), Reginaldo Barbosa, comemorou e descreveu o momento como histórico para o Estado de Rondônia, “É uma data histórica, porque já tenho doze anos de casa e lembro muito bem que a minha primeira condução como interno foi com um “uno”. Eu me sinto privilegiado, porque isso vai facilitar a condução dos internos e melhorar a qualidade de trabalho para os policias penais e a condução dos presos para hospitais, fóruns, cartórios, essas outras funções as quais a gente desempenha”, descreveu o diretor.

Ele relembra ainda que melhorias vinham sendo feitas no setor penitenciário quando o governador, coronel Marcos Rocha, ainda ocupava o cargo de secretário de Estado da Justiça. “Ele também nos deu uma estrutura boa, como poder de armamento, melhorou as estruturas das unidades e agora marcando essa data especial para nós, com a entrega dessas viaturas, mostrando para a sociedade a importância da Polícia Penal, a importância do trabalho da Secretaria de Estado da Justiça, de ressocialização, porque isso é um beneficio para o interno, que terá um local mais adequado para ser conduzido. A sociedade poderá presenciar uma polícia preparada, qualificada para servir à sociedade”, completou.

Durante a carreata, a população em geral parou para filmar e observar. “Eu achei demais, lindo e importante esses veículos para o Estado”, exclamou o comerciante José Souza. Os veículos realizaram o percurso com início na avenida Farquar, seguindo nas vias: 7 de setembro, Jatuarana, Nações Unidas, Almirante Barroso, Campo Sales, BR-364, Guaporé, Estrada da Penal e Imigrantes.

Fonte: Secom