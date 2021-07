Policiais penais se manifestam em frente a ALE/RO em busca da regulamentação e valorização salarial da categoria; possibilidade de greve não está descartada

Na manhã desta segunda-feira (5), centenas de policiais penais e agentes de segurança socioeducativos se reuniram em frente à Assembleia Legislativa de Rondônia, para exigir dos deputados estaduais, que sigam o mesmo entendimento que o deputado Anderson Pereira do PROS tomou e mantenham as pautas da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS trancadas, enquanto não for resolvido a regulamentação da Polícia Penal e o envio do Plano de Cargo Carreira e Remunerações – PCCR das duas categorias.

A convocação se deu logo depois da confirmação que o governo de Rondônia havia enviado um Projeto de Lei para a ALE/RO concedendo reajustes salariais às polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, deixando de fora a Polícia Penal.

Os servidores se sentem injustiçados, perseguidos e desprezados pelo governo, pois em todas as melhorias concedidas às forças de segurança do Estado, a Polícia Penal vai ficando de fora, como se não fizessem parte da segurança pública.

De acordo com representantes sindicais, os servidores das duas classes estão há mais de dez anos sem nenhum tipo de reajuste e correção sobre o salário.

Discriminação ou perseguição

Conforme apurado, no ano de 2020 foi votado um Projeto de Lei de autoria do Governo de Rondônia, concedendo às polícias do Estado um reajuste de 8% e, no mesmo período, foi aprovada a Lei N. 1.053/2020, concedendo a Polícia Penal apenas reajuste de 4,5% e a incorporação do complemento de irredutibilidade que já recebem em seus vencimentos.

Desfecho da manifestação

Durante a manifestação, o deputado Anderson Pereira que é Policia Penal e vem trancando a pauta da Sejus, em busca de reconhecimento e valorização da classe, recebeu um grupo de policiais penais juntamente com o sindicato da categoria, para juntos traçarem estratégias e ouvirem as necessidades da classe. Anderson fez contato via telefone com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), que marcou para a próxima terça-feira (6), ao meio-dia, uma reunião com a comissão de policiais penais e todos os deputados estaduais para resolverem os pleitos da categoria.

Uma possível greve pode acontecer a qualquer momento, se o governo não atender os anseios das duas categorias, que além de se desdobrarem com um efetivo insuficiente, devido à falta de concurso público, acabam amargando um dos piores salários do país, sem qualquer tipo de incentivo.

Veja fotos

Via JH Notícias