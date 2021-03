Policial civil morre após complicações da Covid-19 em Porto Velho

David trabalhou por muito tempo no 7° DP na zona Sul da capital e no município de Candeias do Jamari

Mais um servidor público da segurança pública de Rondônia morreu em Porto Velho vítima do coronavírus.

Nesta terça-feira (30), o policial civil David Souza de Jesus, não resistiu a batalha contra o vírus, que tem feito milhares de vítimas no Brasil e no mundo.

David trabalhou por muito tempo no 7° DP na zona Sul da capital e no município de Candeias do Jamari. Não haverá velório em virtude do protocolo de distanciamento.

Fonte: rondoniaovivo