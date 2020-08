PONTE RIO MADEIRA: prefeitura inaugura sistema de iluminação

Prefeito Hildon Chaves disse na ocasião que até o final deste ano também vai inaugurar a iluminação do elevado do antigo Trevo do Roque

Após seis anos de completa escuridão, desde que foi inaugurada em 2014, a ponte sobre o Rio Madeira ganhou iluminação pública de ‘led’, na noite desta quinta-feira (13). O trabalho foi realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).

“Em 2014 eu não era prefeito. Eu assumi em 2017 e três anos e meio depois da minha posse isso hoje é uma realidade. Lembrando que essa ponte é federal. Nós fizemos um termo de cooperação com o DNIT que nos permitiu, nos autorizou a fazer esse investimento. É um investimento 100% da prefeitura, através da Emdur”, declarou o prefeito Hildon Chaves antes do acionamento do sistema de iluminação da ponte, que proporciona mais segurança para quem transita pelo local durante a noite.

Ainda em se tratando de iluminação, Hildon Chaves destacou o esforço da Prefeitura, através da Emdur, para iluminar a BR-364 do bairro Novo até o Campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir), além dos viadutos da rua Três e Meio e da avenida Campos Sales, que estão em rodovia federal.

“São obras de iluminação que transformaram a nossa cidade”, disse, acrescentando que até o final deste ano será inaugurada a iluminação do elevado do antigo Trevo do Roque.

“Uma obra que exigiu realmente um trabalho pesado de engenharia e uma dedicação enorme dos nossos profissionais da Emdur”, completou Hildon Chaves ao reconhecer o esforço de todos os profissionais que trabalharam na execução do projeto.

Custos

O investimento foi de R$ 875 mil, recursos próprios do Município. O projeto conta com iluminação de ‘led’ e um sistema moderno e sofisticado que permite a mudança de cores em alusão aos meses como novembro azul, outubro rosa e maio amarelo, entre outros.

Para iluminar a ponte no trecho, entre a rotatória do Porto Graneleiro até a entrada da Vila do Dnit, a Emdur instalou 105 postes e a mesma quantidade de luminárias de 150 watts cada, além de implantar duas subestações de 75 kva cada. A obra teve início no dia 4 de julho e foi concluída em tempo recorde.

Asfalto

O prefeito falou ainda sobre as obras de asfaltamento e recapeamento asfáltico que estão sendo realizadas em diversos pontos da cidade. Ele citou como exemplos os trabalhos nas avenidas Farquhar, Pinheiro Machado, Euclides da Cunha e Rio de Janeiro, entre outras.

“É o maior pacote de obras de infraestrutura que a nossa cidade já viu em uma única gestão. São várias frentes de trabalho simultaneamente”, enfatizou.

Comunicação – Prefeitura de Porto Velho

Construindo Progresso