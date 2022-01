Pontes de madeira na Rodovia 455 próximas ao município de Ariquemes são substituídas por tubos ármicos

Pontes localizadas na rodovia 455, próximas ao município de Ariquemes, estão sendo substituídas por tubos ármicos. O objetivo do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) é priorizar a trafegabilidade das estradas que estão sob responsabilidade do Governo de Rondônia, pois por elas passam toda a produção agrícola e pecuária, para ser comercializada, além de seguir para outras cidades em diversos estados do Brasil.

O DER tem realizado, além da troca da ponte de madeira por tubos ármicos, o patrolamento, encascalhamento, asfalto e tapa buracos. “Pontes antigas de madeira estão sendo trocadas por tubos ármicos. O trabalho na rodovia 455 está sendo feito pelas equipes da 2° Residência Regional de Ariquemes. Queremos levar mais infraestrutura para a população que precisa das estradas, por isso estamos em constante alerta aos cuidados com as nossas estradas, principalmente nesse período de chuvas que os buracos aparecem com rapidez”, destacou Elias Rezende, diretor-geral DER.

De acordo com o responsável pela 2ª Residência Regional de Ariquemes, Rogério Nicásio, as pontes ficam no quilômetro 27,5 e no quilômetro 29, os tubos colocados são de qualidade medindo 12 metros por 2, devido a grande vasão de água nos bueiros. “Assim garantimos mais segurança para os usuários da estrada” destacou.