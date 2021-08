Ponto de vacinação contra a Covid-19 será montado no Porto Velho Shopping Ação irá contemplar trabalhadores do comércio e população em geral, a partir dos 18 anos, de 18 a 21 deste mês

Com o propósito de ampliar a imunização da população, a Prefeitura de Porto Velho realiza, no período de 18 a 21 de agosto, das 14h às 19h, a vacinação contra a Covid-19 também no primeiro piso do Porto Velho Shopping, na Capital.

De acordo com o Departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a ação faz parte do planejamento estratégico da gestão municipal para frear a proliferação do coronavírus, levando vacina até a população.

As equipes de vacinadores estarão presentes para aplicar a primeira e segunda dose (de acordo com o cartão de vacina), nos colaboradores do Shopping, trabalhadores do comércio das áreas adjacentes, e a população em geral, a partir dos 18 anos, com o cadastro no aplicativo SASI.

Segundo a gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, uma logística está sendo bem organizada em parceria com os gestores do Porto Velho Shopping para que o maior número de pessoas possa ser atendido com celeridade e segurança. “Estamos, cada vez mais, avançado na imunização, mas ainda há muitas pessoas que não se vacinaram, seja pela dificuldade de se locomoverem aos pontos de vacinação, ou por não terem liberação no trabalho, ficando os horários incompatíveis. Assim surgiu a iniciativa de criar mais pontos para facilitar a vacinação. E é muito importante contar com parcerias neste momento, multiplicando assim, as oportunidades para quem anseia por vacina”, declarou.

A Semusa ressalta que a antecipação de 45 dias da vacina AstraZeneca e 60 dias da Pfizer está sendo exclusiva, no momento, para profissionais da Educação.

PARCERIAS

A ação faz parte da articulação entre a Prefeitura Municipal, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), em parceria com a Fecomércio e outras instituições.

1ª DOSE e 2ª DOSE

Data: 18 a 21/08 (quarta a sábado)

Local: Porto Velho Shopping (Bloco E)

Endereço: Avenida Rio Madeira, Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19h (quarta a sábado)

Público: colaboradores do Shopping, acima dos 18 anos, trabalhadores do comércio das áreas adjacentes e população em geral a partir dos 18 anos.

Via Jaqueline Malta