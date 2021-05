Pontos de luz em comunidades e distritos de Porto Velho passam por melhorias

Iluminação pública e segurança para os moradores das áreas rurais com características urbanas. Com este propósito, a Prefeitura de Porto Velho está ampliando a atenção a quem reside nos distritos e comunidades. Dois projetos, que fazem parte do Plano de Serviços da administração municipal, estão em andamento para atender as demandas.

Os trabalhos consistem, especialmente, na ampliação e manutenção da rede de iluminação pública e espaços públicos. A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) mantém equipes colocando em prática os Programas de Iluminação Pública Rural (Proluz) e de Iluminação nos Distritos (Prodistrito) da Prefeitura de Porto Velho.

“Atuamos em conjunto com a Superintendência Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD) e, para isso, elaboramos uma programação para cumprir, a partir deste mês, iniciando por Extrema e Nova Califórnia”, informou o diretor técnico da Emdur, Eduardo Pires. Nestas duas áreas, serão feitas cerca de 600 manutenções.

Eduardo Pires explica a atuação do Proluz e ProdistritoPires ressaltou que, para colocar em prática o Plano Municipal de Iluminação Pública, é preciso muito planejamento, pois há a questão logística, principalmente, quando envolve os distritos. “Temos mais de 20 eletricistas, distribuídos em dez equipes. O trabalho, longe da área urbana, exige mais organização e tempo e, para tal, a Seção de Projetos e Expansão da Emdur montou cinco equipes para um trabalho que pode durar até uma semana na localidade”, detalhou.

BALANÇO

Com o Proluz, de janeiro deste ano até o momento, foram executados mais de 430 atendimentos a demandas nas localidades: Colônia Viçosa, Comunidade Paulo Leal, Vila Dnit, Vila Nova do Teotônio, Vila São João II, Vila Império de Rondônia (Km 13), Terra Nossa, Jerusalém da Amazônia, Agroverde, Estrada do Areia Branca, Gleba Aliança, Linha Progresso, KM 28, Bacia Leiteira e Ramal Babaçu.

Uma equipe de técnicos da Emdur antecipa a ida da equipe de trabalho para mapear e verificar a área em que vai trabalhar. “Com a redução das chuvas poderemos levar os veículos e fazer mais manutenções”, acrescentou o diretor técnico da Empresa Municipal.

CRONOGRAMA

Equipes atuam nas localidades para garantir a iluminação públicaAs demandas são cumpridas após apresentação formalizada pelos administradores distritais junto a SMD e pedidos de providências de vereadores, além de propostas internas da Emdur.

Pelo Proluz estão previstas, para este semestre, etapas de trabalho na Linha C-01, na BR-319, sentido Humaitá. Depois, Ramal Nossa Senhora do Rosário (Linha C-01), Linha Três Piquiás, Comunidade São João, Cujubim Grande (KM 06), Gleba Aliança, Marco Azul, Linha Progresso, Vila Frasciscana, Nova Esperança, Fortuna e Três Piquiás. Ao todo, serão cerca de 250 pontos de luz que receberão manutenção.

PRODISTRITO

Na última semana deste mês, a Emdur iniciará o cumprimento do cronograma de atendimento ao Prodistrito. Os primeiros contemplados serão os distritos de Extrema e Nova Califórnia com 566 pontos de luz. Depois, serão atendidos Vista Alegre do Abunã, Abunã e Vila da Penha que somarão 194 pontos. Também receberão os serviços Nova Mutum Paraná e Jacy-Paraná com 152 pontos. Já os distritos de Nazaré, Demarcação e Calama terão atendimento em 35 pontos.

Os distritos de Rio Pardo, União Bandeirantes e Fortaleza do Abunã estão sendo mapeados para os próximos serviços.

Texto: Etiene Gonçalves

Fotos: Emílio Tiago e Arquivo Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)