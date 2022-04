Pontos de vacinação em Porto Velho estarão fechados no feriado de Tiradentes

Pontos de vacinação em Porto Velho estarão fechados no feriado de Tiradentes Serviços de imunização serão normalizados na sexta-feira (22)

Os pontos de vacinação contra a covid-19, gripe e vacinas de rotina estarão fechados no município na quinta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes. A Prefeitura normalizará o atendimento na próxima sexta-feira (22) e prosseguirá no sábado, apenas no Porto Velho Shopping e distritos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vacinas de rotina são disponibilizadas nas unidades básicas de saúde, onde também são oferecidos os imunizantes contra a covid-19 e gripe.

A vacina contra o vírus Influenza, a gripe, é oferecida, por enquanto, a pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde. Posteriormente, todo o público vacinável será incluído na programação, conforme ordem de prioridade, de acordo com o Ministério da Saúde.

HORÁRIOS

A população deve ficar atenta, pois três unidades básicas atendem com vacinas apenas das 8h às 12h. Outras sete unidades mantêm equipes de imunizadores apenas das 13h às 17h. Há, ainda, cinco locais em que o atendimento é feito das 8h às 17h.

A programação leva em conta a necessidade de oferecer os imunizantes em locais onde há maior concentração de pessoas.

O atendimento com vacinas no ponto instalado no Porto Velho Shopping, restringe-se aos imunizantes contra a covid-19 e gripe e ocorre das 14h às 19h, de segunda-feira a sábado, excluindo os feriados.

Confira os locais de atendimento e horários aqui.

Semusa Foto: Saul Ribeiro