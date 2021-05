População chinesa chega a 1,411 bilhão de habitantes, diz Censo

São 72 milhões de habitantes a mais do que em 2010 (alta de 5,38% em 10 anos). Com o menor crescimento em décadas, país deve ser superado pela Índia em número de habitantes em 2027

A população da China chegou a 1,411 bilhão de habitantes em 2020, anunciou nesta terça-feira (11) o país mais populoso do mundo, ao apresentar os resultados do seu censo, realizado a cada 10 anos.

Em comparação à pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu 5,38% (72 milhões de habitantes), segundo o Departamento Nacional de Estatísticas.

A população chinesa teve o menor crescimento em décadas nos últimos 10 anos, e em breve o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes.

A China prevê que a curva de crescimento populacional irá atingir o pico em 2027, quando a Índia deverá ultrapassá-la e se tornar o país mais populoso do mundo.

A população chinesa começará então a diminuir, até chegar a 1,32 bilhão de habitantes em 2050, segundo as projeções.

Já a Índia tem 1,38 bilhão de habitantes e sua população cresce a uma média de 1% por ano, segundo estudo divulgado no ano passado pelo governo do país.

Taxa de natalidade em queda

A taxa de natalidade vem caindo no país desde 2017, mesmo com a flexibilização em 2016 da política do filho único, que autorizou o nascimento do segundo filho (e já há pedidos para o fim desse limite).

Demógrafos advertem que a China pode registrar o mesmo fenômeno de Japão e Coreia do Sul, que sofrem com excesso de idosos em comparação ao número de jovens e trabalhadores.

A taxa caiu para 10,48 a cada mil habitantes em 2019, o nível mais baixo desde a fundação da China comunista, em 1949. Foram 14,65 milhões de nascimentos.

A queda da taxa de natalidade tem várias razões: diminuição do número de casamentos, custo de vida e gravidez mais tardia das mulheres, que priorizam a carreira profissional, entre outras.

Em 2020, ano marcado pelo início da pandemia do novo coronavírus, o número de nascimentos caiu ainda mais, para 12 milhões.

O porta-voz do Departamento Nacional de Estatísticas, Ning Jizhe, reconheceu que a pandemia “aumentou a incerteza da vida cotidiana e a preocupação com o nascimento de um filho”.

Médicos cuidam de pacientes com Covid-19 em UTI de hospital de Wuhan, na China, em dezembro de 2020 — Foto: China Daily via Reuters

Envelhecimento chinês

Segundo dados do Censo chinês, o país passou de 264 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 18,7% da população e um aumento de 5,44% na comparação com 2010.

Já população em idade ativa (entre 15 e 59 anos) caiu para 63,35% da população, uma redução de 6,79% em uma década.

“O maior envelhecimento da população exerce uma pressão contínua sobre o equilíbrio demográfico a longo prazo”, admitiu o Departamento Nacional de Estatísticas, responsável pelo Censo.

Com o envelhecimento da população, em março deste ano o Parlamento aprovou um plano para aumentar progressivamente a idade de aposentadoria nos próximos cinco anos.

O censo chinês foi concluído em dezembro passado, com a ajuda de 7 milhões de voluntários, e o resultado foi divulgado com semanas de atraso.

Via G1