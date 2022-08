Por compromisso com Bolsonaro, Cassol não participa de debate na TV Meridional

Um compromisso agendado previamente com o Presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, impede que o pré-candidato a governador Ivo Cassol (Progressistas) participe do debate nesta quinta-feira (11), realizado pela Band Porto Velho/TV Meridional.

O encontro é organizado pelo ministro-chefe da Casa Civil do Governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, e uma agenda do Progressistas com os candidatos a governador e ao Senado pelo PP de todo o País.

Por meio de sua assessoria, Ivo Cassol informou que já havia confirmado participação no evento político com Bolsonaro anteriormente e, como sempre foi sua conduta, manterá o compromisso, mesmo sabendo da importância do debate televisivo promovido pela Band Porto Velho, que é o primeiro nas eleições deste ano em Rondônia.

A deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo PP, Jaqueline Cassol, também confirmou participação no evento em Brasília, que promete ser um dos mais movimentados nesta semana e comprova que o PP e Bolsonaro estão com vínculos fortes, como vem sendo demonstrado durante todo o mandato do Presidente.

Prova disso são as posições do partido nas medidas adotadas por Bolsonaro para diminuir os impactos da crise econômica mundial, como, por exemplo, a redução dos preços na gasolina no Brasil, medida que teve forte apoio do PP.

Assessoria