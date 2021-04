Por determinação do prefeito Hildon Chaves, obras de infraestrutura na capital devem ser aceleradas

O cronograma de obras da Prefeitura de Porto Velho segue em diversos pontos da cidade. Nesta segunda-feira (19), as equipes de trabalho estão distribuídas em cinco frentes em 12 bairros, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

São realizadas obras estabelecidas no programa de reestruturação da infraestrutura urbanística de Porto Velho. Conforme orientação do prefeito Hildon Chaves, estas intervenções devem ser aceleradas.

DRENAGEM

Uma equipe de trabalhadores da Semob realiza drenagem profunda na rua Juventude, bairro Floresta. Na rua Mamba, no bairro Cidade Nova, o trabalho é para recuperar o pavimento e limpar as bocas de lobo.

NIVELAMENTO

Na rua Limão, no bairro Nova Esperança, servidores especializados em limpeza de canais trabalham na desobstrução da rede de esgoto.

Serviço de tapa-buracos garante trafegabilidade das viasNa rua Botafogo, no bairro Três Marias, uma equipe de limpeza e encascalhamento trabalha na correção e preparo do solo. Trabalho semelhante é feito nas ruas Bom Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Auxiliadora, Tailândia, Jamaica, Tucuruí, Tunísia, Saquarema e Polônia, no bairro Cidade Nova.

Nas ruas Felipe Camarão e Petrolina, no bairro Mariana, e rua Humaitá, bairro Socialista, as obras são de limpeza e encascalhamento.

No bairro Lagoinha, a rua Ipu, no cruzamento com a rua Alexandre Guimarães, e ruas Raimundo Cantuária e Ana Sobral, entre a avenida Mamoré e rua Ipu, recebem limpeza e nivelamento de terreno, que prepara o solo para a implantação de meio-fio e sarjeta.

TAPA-BURACOS

As equipes de recuperação e manutenção de vias farão serviços de tapa-buracos nas ruas Madrizela, Israel, Rua do Canil e Estrada do Belmonte, no bairro Nacional.

Na Avenida Sete de Setembro com a Avenida Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira), e na Avenida Guaporé, no bairro Agenor Martins de Carvalho, acontece a manutenção da via. O mesmo acontece no Beco Brasília e na Avenida Rio de Janeiro, no bairro do Roque.

Via assessoria/Prefeitura