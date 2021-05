Por determinação do prefeito Hildon Chaves, prefeitura anuncia o fechamento de uma das pistas do Espaço Alternativo

A interdição será sempre das 6h às 9h e das 17h às 21hO aumento do número de usuários do Espaço Alternativo cresceu nos últimos dias em razão da flexibilização das regras de isolamento preventivas à Covid-19. Com maior movimento, surge a necessidade de área mais ampla para que as pessoas circulem com segurança. E para isto, a Prefeitura de Porto Velho anunciou que fechará uma das pistas do complexo.

A interdição da pista direita, no sentido aeroporto/centro, inicia nesta segunda-feira (24). Será sempre das 6h às 9h e das 17h às 21h.

Os usuários do espaço serão informados sobre a mudança por funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

A mudança atende a determinação do prefeito Hildon Chaves e do vice-prefeito, Maurício Carvalho.O próprio vice-prefeito participou de reunião com o secretário da Semtran, Ronaldo Flores, e com o secretário-adjunto, Victor de Oliveira, para debater sobre o assunto.

Maurício Carvalho defendeu a interdição de uma das pistas como forma de oferecer mais conforto aos usuários do local. “É uma forma de garantir a segurança da população, que faz uso daquele espaço e não será tão afetada pelo fluxo de veículos”, disse.

Via assessoria/Prefeitura