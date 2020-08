Porcos do mato invadem centro de Porto Velho e dão trabalho na captura

Eram oito animais que só foram pegos após muita correria por parte de bombeiros e servidores do Ibama

Uma cena, no mínimo inusitada, ocorreu na manhã desta segunda-feira (17), em pleno centro de Porto Velho. Um grupo de oito porcos do mato apareceu e chamou a atenção de quem passava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e juntamente com uma equipe do Ibama fizeram a captura dos animais que se refugiaram em diferentes pontos do centro, sendo 4 na avenida Sete de Setembro; um na rua Paulo Leal e três na avenida Marechal Deodoro. Após serem pegos, eles foram levados para um local seguro onde serão soltos.

O sargento Ueldson, do Corpo de Bombeiros, informou que foram capturados sete animais e um escapou, mas que só acreditou quando viu. “Quando nos ligaram e falaram que tinha porco do mato no centro da cidade, nós não acreditamos muito. A dificuldade que tivemos é que um bicho silvestre e que acuado, ele ataca e morde”, disse.

Outra informação repassada pelo sargento é de que há a suspeita de que exista uma manada desses animais em uma região de mata próxima as instalações do 5º BEC, no Bairro Triângulo.

Veja o vídeo do momento da captura dos porcos do mato: