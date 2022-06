Portaria autoriza atuação da Força Nacional no Amazonas Governo do Amazonas deverá fornecer a logística

Foi publicada hoje (10) no Diário Oficial da União portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza a Força Nacional a atuar no combate ao crime organizado no Amazonas. Segundo o texto, os agentes da força federal poderão atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas e crimes ambientais na Operação Arpão, na região do Médio Solimões, nos rios Negro e Solimões.

A atuação da Força Nacional está prevista para acontecer por 90 dias. O governo do estado do Amazonas, que solicitou o apoio, deverá fornecer a logística necessária para o trabalho da força federal.

A Base Arpão é uma embarcação atracada no Rio Solimões para dar suporte as ações policiais na região. A base fluvial foi inaugurada em agosto de 2020 com o principal objetivo de combater o tráfico de drogas. A infraestrutura foi financiada pelo governo federal e abriga operações das polícias Civil e Militar do Amazonas, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Via Agência Brasil