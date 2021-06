Porto Velho acerta contratação de mais quatro reforços

A diretoria do Porto Velho confirmou a contratação de quatro reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. São eles: o zagueiro Edivan, o volante Diego Alan além do atacante Alan.

Francisco Edivan Rodrigues Silva tem 28 anos e acumula passagens pelo Afogados da Ingazeira-PE, Cacauia-CE, Coríntians-RN, Ferroviário-CE, Iguatu-CE, Itapipoca-CE, Nacional de Pombal-PB, Paraíba-PB, Sergipe-SE, Sousa-PB e Vitória das Tabocas-PE.

Daniel Antônio Venâncio tem 32 anos e chegou a defender a Anapolina-GO, Batatais-SP, Bragantino-SP, CAP de Uberlândia-MG, Corinthians-SP, CRAC-GO, Genus-RO, Goiânia-GO, Ituano-SP, Itumbiara-GO, Juventus-SP, Olímpia-SP, Passo Fundo-RS, Pelotas-RS, Penapolense-SP, São José-SP, 7 de Setembro-MS, Sinop-MT, Unan Managua-HON e Votuporanguense-SP.

Aos 29 anos, Diego Alan Ferreira é volante e também pode atuar como lateral-esquerdo. O jogador defendeu o Brasilis-SP, Corinthians-SP, Flamengo-SP, Genus-RO, Grêmio Prudente-SP, Holanda-AM, Marília-SP, Nacional-AM, Potiguar-RN, Sinop-MT e União Frederiquense-RS.

Já Alan Júnior Lhamas de Jesus tem 23 anos e chegou a atuar pelo Democrata de Sete Lagoas-MG, Genus-RO, Itapirense-SP, Manthiqueira-SP, Marília-SP, Mixto-MT, Sinop-MT e Vocem-SP.

O Porto Velho estreia no domingo, às 15 horas (horário de Rondônia), diante do União de Rondonópolis-MT no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Via Futebol do Norte