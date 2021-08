Porto Velho antecipa 2ª dose de vacinação para todos os públicos; veja cronograma

Visando dar mais celeridade à aplicação da 2ª dose contra a Covid-19, a Prefeitura de Porto Velho lançou o cronograma de antecipação do esquema vacinal para esta semana, contemplando a população em geral, conforme registro no cartão de vacina. Até agora, a antecipação de 45 dias da vacina AstraZeneca e 60 dias da Pfizer está sendo exclusiva para profissionais da Educação.

O ponto de vacinação da 2ª dose é na Faculdade São Lucas, Campos II, com horário de atendimento das 9 às 16 horas, mediante cartão de vacina e documento com foto. A 1ª dose segue voltada ao público a partir dos 18 anos de idade, mediante cadastro no aplicativo SASI e documento com foto, na Faculdade Fimca, das 9 às 16 horas.

Cronograma 2ª dose