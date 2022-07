Porto Velho aplica goleada sobre o Náutico-RR em despedida da Série D

O Porto Velho goleou neste sábado o Náutico-RR por 8 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, na despedida das duas equipes da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2022. A partida foi válida pela 14ª rodada da competição nacional.

Os gols da vitória da Locomotiva foram marcados por Ramon Tanque (duas vezes), Rosivan (duas vezes), Yan, Juninho Rosa, Johnnatan e Emerson Bacas.

Com o resultado, o Porto Velho encerrou sua participação na quinta posição do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. Já o Náutico-RR ficou com a lanterna com cinco pontos.