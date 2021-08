Porto Velho: cerca de 9 mil doses de vacinas foram aplicadas na sexta e A organização no local foi feita por meio da entrega de senhas, por conta do horário previsto para o término da ação, garantindo que todos pudessem ser atendidos da melhor maneira

Porto Velho caminha a passos largos no processo de imunização contra a Covid-19. Neste último final de semana, as equipes de vacinadores, coordenadas pelo Departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), atuaram em diferentes pontos da cidade, que resultaram em cerca de 9 mil doses aplicadas na Capital.

Na sexta-feira (20), a vacinação seguiu na Faculdade Fimca, onde é aplicada a primeira dose do imunizante, e na São Lucas, Campos II, onde ocorre a segunda dose. As equipes também estiveram presentes no Porto Velho Shopping e contaram com uma quantidade expressiva de público. Também foram contemplados, na última sexta (20), os servidores do Porto Terminal Graneleiro.

No sábado (21), já com a faixa etária reduzida para contemplar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, mediante laudo médico, a vacinação no Porto Velho Shopping atraiu muitas pessoas.

A organização no local foi feita por meio da entrega de senhas, por conta do horário previsto para o término da ação, garantindo que todos pudessem ser atendidos da melhor maneira. Os trabalhos das equipes resultaram em 2.320 doses aplicadas (entre primeira e segunda dose).

Ainda no sábado (21), pela manhã, os moradores do bairro São Francisco foram contemplados com a “Saúde em Ação”, em que tiveram a oportunidade de serem vacinados contra a gripe (H1N1). A vacinação no local contra a Covid-19 foi destinada exclusivamente às gestantes.

Todos os dados das doses aplicadas estão disponíveis no Portal do Vacinômetro, no site da Prefeitura de Porto Velho.

Balanço

Sexta-feira (20)

Porto Terminal Graneleiro: 600 doses

Faculdade São Lucas: 2.870 doses

Faculdade Fimca: 1.180 doses

Porto Velho Shopping: 1.950 doses

Sábado (21)

Porto Velho Shopping: 2.320 doses

USF Mariana (Bairro São Francisco) – 6 doses em gestantes

As ações assertivas da gestão municipal têm surtido efeitos positivos em diferentes pontos da Capital. É com esse propósito que a equipe do Departamento de Imunização da Semusa segue expandindo e inovando suas ações. Para essa semana, as equipes dão início à Vacina Itinerante. A logística conta com o uso de trailer totalmente adaptado para os atendimentos, fruto da parceria com a Defensoria Pública do Estado. O objetivo é contemplar públicos específicos como trabalhadores do comércio, instituições, entre outros.