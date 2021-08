Porto Velho começa vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 23 anos

A vacinação com primeira dose acontece na Faculdade FimcaNesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Porto Velho começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir de 23 anos. A vacinação de 1ª dose é realizada na Faculdade Fimca mediante cadastro no aplicativo SASI. Quem for se vacinar deve apresentar documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS. O atendimento é das 9h às 16h.

“A vacinação na Fimca está tranquila, vacinamos um grande contingente da turma dos 24+, desde o final da semana passado e, agora, a idade é 23+”, anunciou o prefeito Hildon Chaves nas redes sociais nesta manhã de quinta-feira.

O prefeito pediu para que as idades superiores, que ainda não se vacinaram, também compareçam para receber a vacina. “Eu faço uma ponderação no seguinte sentido: quem ainda não se vacinou, e que deixou passar sua oportunidade de vacinação, que leve muito a sério e se vacine”, alertou.

2ª DOSE

Quem estiver no prazo para receber a 2ª dose deve procurar a Faculdade São LucasPara a 2ª dose o ponto exclusivo é a Faculdade São Lucas, Campus II, também até às 16h.

Nesta quinta-feira, está sendo contemplado o público que recebeu a 1ª dose da vacina AstraZeneca aplicada no dia 12 de maio e trabalhadores da Educação com a 1ª dose aplicada no dia 19 de junho. Já a 2ª dose da Pfizer será destinada às gestantes e puérperas com a 1ª dose aplicada até 4 de junho, e população em geral vacinada com a 1ª dose do imunizante no dia 18 de maio. E a vacina Coronavac para o público que recebeu a 1ª dose em 6 de julho.

Já na sexta-feira (6), receberão a 2ª dose da AstraZeneca o público com a 1ª dose aplicada nos dias 13 e 14 de maio, e os trabalhadores da Educação com a 1ª dose datada em 20 de junho. Já para a 2ª dose da Pfizer, a vacina será destinada às pessoas com a 1ª dose aplicada em 19 de maio e gestantes e puérperas com a 1ª dose aplicada até o dia 5 de junho.

1ª DOSE

Local: Faculdade Fimca

Endereço: Rua das Araras, 241, bairro Eldorado

Horário: 9h às 16h

Público: 23+ com cadastro no SASI

2ª DOSE

Local: Faculdade São Lucas, Campus II

Endereço: Rua João Goulart, 666, bairro Mato Grosso

Horário: 9h às 16h

SÁBADO

No próximo sábado (7), a Secretaria Municipal de Saúde leva a vacinação contra a Covid-19 à Escola Estadual de Ensino Fundamental Capitão Cláudio Manoel da Costa, no bairro Cidade do Lobo. As equipes da saúde estarão no pátio da escola das 9h às 13h, para fazer o atendimento.

Assessoria