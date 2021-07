Porto Velho começa vacinação para pessoas acima de 29 anos

Nesta segunda-feira (26), a Prefeitura de Porto Velho começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir de 29 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhado do vice-prefeito, Maurício Carvalho, durante uma live.

A vacinação de 1ª dose para o público 29+ está sendo feita na Faculdade Fimca mediante cadastro no aplicativo Sasi. Quem for se vacinar deve apresentar documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS. O atendimento é das 9h às 16h.

Para a 2ª dose o ponto exclusivo é na Faculdade São Lucas, Campus II, também até às 16h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) ressalta que neste momento a antecipação da segunda dose do imunizante AstraZeneca é exclusiva para profissionais de educação. O público em geral deve respeitar a data anotada na caderneta de vacinação.

“A expectativa é que possamos baixar ainda mais essa idade no decorrer da semana”, disse o prefeito Hildon Chaves durante a live. “Quanto mais pessoas se vacinarem, mais improvável se torna o agravamento da doença por conta da variante Delta”, destacou.

Até o momento, 56% do público acima de 18 anos já recebeu ao menos uma dose da vacina em Porto Velho, e 16% deste público já está 100% imunizado.

1ª DOSE

Local: Faculdade Fimca

Endereço: Rua das Araras, 241, bairro Eldorado

Horário: 9h às 16h

Público: 29+ com cadastro no SASI

2ª DOSE

Local: Faculdade São Lucas, Campus II

Endereço: Rua João Goulart, 666, bairro Mato Grosso

Horário: 9h às 16h

Texto: SMC

Foto: Wesley Pontes