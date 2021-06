Porto Velho é derrotado pelo Goianésia pela quarta rodada do grupo A5

O Porto Velho foi derrotado na tarde deste sábado pelo Goianésia-GO por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pela quarta rodada do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.

O único gol da partida foi marcado por Flavio, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Goianésia chegou aos seis pontos e assumiu a quinta posição. Já o Porto Velho segue na sétima posição do grupo A5 com dois pontos.

Na próxima rodada, o Porto Velho encara no sábado a Aparecidense-GO no estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Já o Goianésia enfrenta no domingo o Jaraguá-GO no estádio Amintas de Freitas, em Jaraguá.

O jogo – As duas equipes fizeram um jogo bastante pegado. Aos 17 minutos, Lima cobrou falta e Anderson Sobral cabeceou, mas o zagueiro Maurício Leal afastou. Aos 23′, Ariel recebeu livre e chutou, mas o zagueiro Brumati travou no lance. Aos 40′, Raphael Soares cruzou e Flávio escorou para abrir o placar para o Goianésia. Aos 44′, Raphael Soares cruzou na área e Renato cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o Porto Velho conseguiu ajustar sua marcação e conseguiu chegar com mais perigo. Aos seis minutos, Fágner cruzou na área e Índio finalizou para fora. Aos 20′, Felipe Assis levantou na área e Fágner cabeceou por cima do gol. Aos 33′, Ariel recebeu na área e finalizou para fora. Nos minutos finais, o Goianésia passou a administrar o resultado e chegou ainda a criar oportunidades. Aos 46′, Wellington, do Goianésia, recebeu em velocidade, mas o goleiro Wellington, do Porto Velho, travou a jogada.

Via Futebol do Norte