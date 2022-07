Porto Velho empata com o Ji-Paraná e vai à final do Rondoniense Sub-20

O Porto Velho ficou no empate neste domingo com o Ji-Paraná em 1 a 1 no estádio Biancão, em Ji-Paraná, e garantiu presença na decisão do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pelo jogo de volta da semifinal da competição estadual.

Ainda no primeiro tempo, o Porto Velho abriu o placar. Aos 12 minutos, Padela fez jogada invididual, cruzou na área e o defensor do Ji-Paraná marcou contra. Oito minutos depois, o Galo da BR chegou a igualdade no placar com Rodrigo Sena.

Com o resultado, o Porto Velho fez 3 a 1 no placar agregado e avançou à decisão contra o Real Ariquemes. Os jogos estão programados para os dias 23 e 30 de julho. A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgará nesta segunda-feira a tabela detalhada das finais da competição estadual.