Porto Velho encara o Goianésia neste sábado Partida será no estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia (GO)

O Porto Velho enfrenta neste sábado, às 15 horas (horário de Rondônia), o Goianésia-GO no estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia, pela décima primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. O torcedor poderá acompanhar pela plataforma Eleven Sports.

Com uma vitória, seis empates e três derrotas na Série D do Brasileiro, o Porto Velho é o sexto colocado com nove pontos. Já o Goianésia-GO é ocupa a quarta posição na chave com 16 pontos.

Para a partida entre Porto Velho x Aparecidense foi sorteado o árbitro paraibano Tiago Ramos de Oliveira, que será auxiliado pelos goianos Adriano Eterno de Jesus Mendes e Roberto Pereira da Silva, enquanto que o quarto árbitro será o também goiano Rubens Paulo Rodrigues dos Santos.

Assista abaixo o duelo entre Goianésia-GO x Porto Velho:

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER