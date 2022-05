Porto Velho: Licitação para a reforma dos Mercados Central e KM 1 é concluída

Buscando proporcionar ambientes adequados à socialização, gastronomia e lazer, a Prefeitura de Porto Velho concluiu a licitação dos serviços de reforma do Mercado Central e do Mercado KM 1. Estão previstos a modernização dos espaços, como a troca das instalações hidráulicas e elétricas, forro e das instalações sanitárias, além de nova pintura. O investimento é de mais de R$ 600 mil.

As obras ocorrem com recursos oriundos da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semdestur) e do Convênio n° 888252/2019, com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), do Governo Federal.

Mercados tradicionais são importantes espaços da identidade culturalSegundo a titular da Semdestur, Glayce Bezerra, as obras de revitalização do patrimônio público fazem parte do esforço da gestão do prefeito Hildon Chaves em recuperar a infraestrutura do município.

“Estes ambientes, muito populares, tornaram a capital mais atraente e também preservaram a sua identidade cultural. Além disso, essas reformas melhoram a infraestrutura básica, e consequentemente, a qualidade de vida de nossa população e dos trabalhadores que atuam nos mercados”, observou.

AGILIDADE E ECONOMIA

O procedimento foi considerado célere pela Superintendência Municipal de Licitações (SML). A abertura do certame ocorreu em setembro de 2021.

“Foi uma licitação que focamos em concluir o mais rápido possível devido à relevância. É importante a informação que, na fase externa (após a publicação do edital), o trâmite transcorreu em aproximadamente três meses. Como foi rápido o processo, não tivemos intercorrências. A economia aos cofres públicos foi de quase 9%, tendo em vista que nas obras de reformas são realmente mais difíceis de conseguirmos desconto pelas concorrentes”, informou o superintendente municipal de Licitações, Guilherme Jaquini.

A OBRA

A empresa vencedora é a Terra Luz Construções e Serviços Ltda. O prazo previsto para execução dos serviços é de 90 dias. O edital prevê também que a contratada será responsabilizada por eventuais danos que vierem a ocorrer nas obras executadas pelo prazo de cinco anos após a entrega dos serviços, conforme os dispostos no edital.

LOCALIZAÇÃO

As reformas proporcionarão ambientes mais atraentes e também buscam preservar e manter a identidade cultural. O Mercado Central está localizado na avenida Farquar, nº 1346, bairro Panair. Já o Mercado KM 1 fica localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 1603, bairro KM 1.

