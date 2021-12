Porto Velho mantém tarifa de ônibus coletivo a R$ 3 até final de junho de 2022

A tarifa social do transporte coletivo em Porto Velho ficará mantida em R$ 3 até junho do próximo ano. O valor é válido aos passageiros que possuem o cartão COM Card. Para quem não possui o cartão, o custo da passagem continua a ser de R$ 4,05, preço normal sem o subsídio.

Desde 10 de novembro o portovelhense já paga R$ 3 no transporte coletivo;

A tarifa permanecerá vigente até o dia 30 de junho de 2022, quando termina o prazo estabelecido no Decreto nº 16.958, de 7 de outubro de 2020, que impôs o regime tarifário especial do serviço essencial de transporte coletivo na capital em decorrência dos critérios de enfrentamento à covid-19.

De acordo com a determinação, a nova regra leva em consideração o Art. 1º da Lei nº 2.898, de 16 de dezembro de 2021, que autoriza a concessão de subsídio tarifário em todo o território municipal, e do §1º, do mesmo artigo, que diminui ou isenta a tarifa pública como forma de incentivo e promoção à utilização do transporte coletivo.

A nova medida foi decretada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme o dispositivo publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM), na última quinta-feira (23).

