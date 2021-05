Porto Velho recebe nova remessa de Coronavac para atender público que está com a segunda dose atrasada

A Prefeitura de Porto Velho retoma a aplicação da segunda dose da Coronavac para as pessoas que estão com a imunização atrasada. A vacinação para este público ocorre, de acordo com o calendário abaixo, na quarta e quinta-feira (19 e 20), das 9 às 16h, no Centro Universitário Fimca.

Serão atendidas, de acordo com a Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as pessoas com a primeira aplicação até o dia 21 de abril. Nesta quarta-feira (19), a vacinação será aplicada em duas fases, dividindo o público em horários da manhã e tarde para evitar aglomerações.

Das 9h às 13h: pessoas vacinadas com 1ª dose do dia 01/04 até 06/04

pessoas vacinadas com do dia Das 13h às 16h: pessoas vacinadas com 1ª dose do dia 07/04 até 08/04

Na quinta-feira (20), a vacinação será dividida da seguinte forma:

Das 9h às 13h: pessoas vacinadas com 1ª dose do dia 09/04 até15/04

pessoas vacinadas com do dia Das 13h às 16h: pessoas vacinadas com 1ª dose do dia 16/04 até 21/04

​DOSES RECEBIDAS

Na tarde de terça-feira (18), Porto Velho recebeu do Ministério da Saúde 7.700 doses do imunizante Coronavac para a aplicação em pessoas que estão com a segunda dose em atraso por conta das poucas doses enviadas pelo MS em lotes anteriores.

Do total, mil doses serão enviadas aos distritos de Porto Velho para atender o público que tem a segunda aplicação atrasada nessas localidades. O restante ficará na região urbana da capital para esta campanha de imunização.

“As pessoas não precisam madrugar no local, não precisam se aglomerar, quem está contemplado nessas datas será vacinado”, afirma Elizeth Gomes, gerente da Divisão de Imunização.

Via Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)/Fotos: Saul Ribeiro e SMC