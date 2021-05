Porto Velho recebe quase 10 mil doses e reabre vacinação de idosos contra Covid-19

O município de Porto Velho recebeu no final de semana mais 9.749 doses da vacina AstraZeneca para continuar a imunização da primeira dose em idosos com mais de 60 anos. A vacinação vai ocorrer, mediante agendamento, de segunda a quinta-feira (3 a 6 de maio), no Campus I da Faculdade Uniron.

Na segunda-feira (3), a vacinação acontece das 12h às 17h. Na terça-feira (4) das 9h às 17h. Na quarta e quinta-feira (5 e 6) das 9h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que o agendamento está aberto através do link https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina. É necessário informar os dados pessoais, apontar o local de vacinação, escolher dia e horário mediante disponibilidade do sistema. Por último, para garantir a vaga, é preciso confirmar as informações que aparecem na tela clicando no botão azul no canto inferior direito.

Serão disponibilizadas para este público 7 mil doses da vacina Astrazeneca, suficiente para atingir a meta do Ministério da Saúde que é 17.934 pessoas com idade entre 60 e 64 anos.

As outras 2.749 doses serão reservadas para imunização do grupo prioritário da próxima fase do Plano Nacional de Imunização (PNI), que são pessoas com comorbidades (doenças pré-existentes). A vacinação deste público está prevista para iniciar a partir do dia 10 de maio, obedecendo aos critérios definidos pela Nota Técnica 467/2021 que trata das orientações da vacinação deste grupo específico.

Outras 190 doses da vacina Coronavas também serão repassadas ao município. A Divisão de Imunização informou que este quantitativo será encaminhado aos distritos para continuidade da vacinação daquela população.

2° dose 80+

Também nesta segunda, terça e quarta-feira (3, 4 e 5 de maio), a Semusa estará administrando a 2° dose da vacina Astrazeneca em idosos com mais de 80 anos. É importante ficar atento à data de retorno marcada no cartão de vacina. A previsão é fechar o ciclo de proteção em 3.550 pessoas desta faixa etária.

A ação acontece, das 9h às 16h, no Campus I da Faculdade Uniron e os idosos devem comparecer no mesmo horário agendado para a primeira dose. Esta medida busca evitar grande procura simultânea e evitar aglomerações no posto de vacinação.

Forças de segurança e salvamento

Ainda no Campus I da Faculdade Uniron, na quarta-feira (5), a Prefeitura de Porto Velho vai vacinar, das 15h às 17h, os profissionais das forças de segurança e salvamento. A imunização será realizada conforme relação nominal encaminhada pelos comandos à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Calendário

Em face das diferentes ações e horários de vacinação que serão realizados simultaneamente, a Semusa produziu um calendário para facilitar a compreensão da população.

