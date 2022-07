Porto Velho recebe sessão inaugural do Programa de Fortalecimento de Capacidades à Promoção de Edificações Sustentáveis

Porto Velho recebe sessão inaugural do Programa de Fortalecimento de Capacidades à Promoção de Edificações Sustentáveis Assistência técnica será ofertada a representantes de pastas municipais

Na próxima sexta-feira (22), às 9h, acontece na Prefeitura de Porto Velho a sessão inaugural do Programa de Fortalecimento de Capacidades para a Promoção das Edificações Sustentáveis para municípios da região amazônica no Brasil. O evento é promovido pela Corporação Financeira Internacional (IFC), do Grupo Banco Mundial. A atividade é destinada a servidores municipais e ao setor privado.

O programa tem como objetivo criar e fortalecer as capacidades dos funcionários municipais no Brasil para definir e implementar incentivos para as edificações que adotem uma certificação ambiental sustentável, como instrumento voluntário para reduzir os consumos de energia, água potável e energia embutida em materiais.

Ao ter conhecimento sobre a assessoria técnica que a IFC tem desenvolvido na região da América Latina, a Secretaria-Geral de Governo (SGG) manifestou o interesse em beneficiar a administração municipal com a assistência técnica e com a formação de uma equipe de trabalho para recebê-la.

A equipe é composta por representantes da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semur), Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), entre outras pastas municipais.

O evento será divido em duas sessões, das 9h às 11h15 e das 14h às 15h. A consultora Liliani Souza, da IFC Brasil, Grupo Banco Mundial, será a facilitadora. Na programação estão discussões sobre a Perspectiva do Setor Privado nas Construções Sustentáveis no Brasil / Avanços da Construção Sustentável na região, Avanços na regulamentação e promoção das edificações sustentáveis na Região da América Latina e Caribe, Programa de promoção às Construções Sustentáveis através de incentivos municipais, entre outros assuntos.

Haverá, ainda, a presença do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e da coordenadora do referido programa para América Latina e Caribe, Silvia Solano.

Por Assessoria/Prefeitura