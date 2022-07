Porto Velho registra 10% de umidade do ar sem previsão de chuva

Acapital de Rondônia teve um novo recorde no índice de umidade baixa. Na tarde desta quinta-feira (21), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar em Porto Velho chegou a 10% e o dia se tornou o mais seco do ano.

Ainda de acordo com o monitoramento do Inmet divulgado nesta sexta-feira (22), a capital rondoniense teve, pelo 2° dia seguido, o menor valor de umidade atmosférica no país (confira abaixo).

Porto Velho: 10%

Buritirama (BA): 13%

Água Clara (MS): 17%

Marianópolis do Tocantins (TO): 18%

Primavera do Leste (MT): 18%

Coxim (MS): 19%

A umidade do ar em Porto Velho tem caído significativamente há três dias seguidos. Na tarde de terça-feira (19) o índice foi de 17% e na quarta-feira (20) a umidade mínima chegou a 11%.

A massa de ar seco deve permanecer sobre a capital nos próximos dias, assim como o intenso calor, sem previsão de chuva.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que o nível ideal de umidade do ar para o ser humano deve ser de 40% a 70%.

Segundo a meteorologia, a umidade mais baixa de um dia costuma ser registrada sempre no final da tarde, geralmente entre 16h e 17h (assista abaixo o que causa a secura).

Outro problema que a baixa umidade e clima seco podem acarretar é no aumento dos focos de queimadas e até incêndios florestais.

Com G1