Porto Velho segue sem doses da AstraZeneca, mas amplia horários de vacinação com outros imunizantes

A vacinação contra a covid-19 em Porto Velho segue, nesta segunda-feira (13), em dois pontos da cidade, na Faculdade Fimca, das 9 às 16 horas, e no Porto Velho Shopping, com horário ampliado das 14 às 21 horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a ação no shopping tem o objetivo de ofertar um horário mais amplo aos moradores que não podem comparecer aos pontos fixos em horário comercial.

O público-alvo continua sendo pessoas com idades a partir dos 12 anos, com ou sem comorbidades. Nos dois pontos também são ofertadas a primeira e segunda dose dos imunizantes Pfizer/BioNTech e CoronaVac.

Ainda, segundo a Semusa, Porto Velho segue com a falta de doses do imunizante AstraZeneca, fato também observado em outras partes do Brasil. As últimas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado não contemplaram a vacina britânica. A pasta federal também não sinalizou oficialmente o envio de mais doses nos próximos dias.

A orientação é que os moradores aguardem a chegada de novos lotes da vacina AstraZeneca para segunda dose. “Não haverá risco ou comprometimento no ciclo vacinal desses moradores. Apesar de já veiculado, Porto Velho ainda recebeu orientação oficial do Ministério da Saúde para usar a Pfizer como segunda dose da AstraZeneca. A única exceção continua a ser as gestantes e puérperas”, explica Elizeht Gomes, gerente de imunização.

