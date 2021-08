Porto Velho sofre derrota para o Brasiliense por 2 a 1 no estádio Boca do Jacaré

Porto Velho sofre derrota para o Brasiliense por 2 a 1 no estádio Boca do Jacaré Everaldo abriu o placar para o Porto Velho, mas o Brasiliense marcou com Ferrugem e Aldo

O Porto Velho foi derrotado neste sábado pelo Brasiliense-DF por 2 a 1 no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.

Everaldo abriu o placar para o Porto Velho em cobrança de falta aos 14 minutos. Na volta do intervalo, o Brasiliense chegou a igualdade com Ferrugem aos 5 minutos. E, aos 14′, Aldo garantiu a vitória do clube candango.

Com o resultado, o Porto Velho ocupa a sexta posição no grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Já o Brasiliense chegou aos 20 pontos e mantém a quarta colocação na chave.

Na próxima rodada, o Porto Velho retorna a campo no sábado contra o União-MT no estádio Aluízio Ferreira. Já o Brasiliense-DF enfrenta no mesmo dia o Goianésia-GO no estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia.

Por Alexandre Almeida/FFER