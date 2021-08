Porto Velho supera o Avaí Rondônia e garante presença na semifinal do Sub-20 Locomotiva chegou aos 12 pontos e segue na liderança do grupo A

O Porto Velho venceu na tarde deste domingo o Avaí Rondônia por 3 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e garantiu sua classificação para semifinal do Campeonato Rondoniense Sub-20. A partida foi válida pelo grupo A da competição estadual.

As duas equipes fizeram uma partida bastante aberta e com chances claras de gol. Aos 18′, Raniel cruzou na área para Alex Santos, que finalizou fraco e o goleiro Luiz Guilherme defendeu. Aos 21, Heberty Cauã cruzou para Gabriel, que furou na finalização e desperdiçou a chance de abrir o placar para o Avaí Rondônia. Aos 25′, Vinícius Gomes cobrou falta, mas o goleiro Neldo estava atento e colocou para escanteio. Aos 38′, Matheus Amorim recebeu dentro da área e finalizou, mas o goleiro Neldo defendeu.

Na volta do intervalo, o Avaí Rondônia foi ao ataque em busca do gol. Aos 8 minutos, Heberty Cauã bateu, o goleiro Neldo espalmou e na sobra Gabriel finalizou para fora, desperdiçando chance clara de abrir o placar. Aos 13′, após cruzamento na área, Pogba cabeceou para abrir o placar para o Porto Velho. No minuto seguinte, Pogba recebeu na meia lua da área e bateu colocado para fazer o segundo da Locomotiva. Aos 26′, Alex Santos demonstrou oportunismo na área e bateu para anotar o terceiro. Aos 35′, Ruam cobrou falta e descontou para o Avaí Rondônia. Aos 42′, após cobrança de escanteio, João Victor cabeceou forte, mas o goleiro Neldo fez grande defesa.

Com o resultado, o Porto Velho chegou aos doze pontos, mantém a primeira posição no grupo A e carimbou sua classificação para a semifinal do Campeonato Rondoniense Sub-20. Já o Avaí Rondônia segue com seis pontos e caiu para a terceira posição no grupo.

Na próxima rodada, o Porto Velho enfrentará na quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), o Rondoniense em local a definir. Já o Avaí Rondônia encara no mesmo dia e horário o Brazuca no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER