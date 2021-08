Porto Velho supera o Jaraguá e vence a primeira em casa na Série D

O Porto Velho venceu na tarde deste sábado o Jaraguá por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória no estádio Aluízio Ferreira na Série D do Campeonato Brasileiro 2021. A partida foi válida pela 12ª rodada da competição nacional.

As duas equipes fizeram uma primeira etapa bastante movimentada. Aos 12 minutos, Índio finalizou em cima do marcador, a bola foi em direção ao gol e o goleiro Gabriel colocou para escanteio. Aos 22′, Eduardo Ribeiro recebeu lançamento e chutou forte, mas o goleiro Wellington defendeu com o pé. Aos 32′, Eduardo Ribeiro finalizou de fora da área, mas o goleiro Wellington espalmou. Aos 35′, Keko foi derrubado na área e a árbitra catarinense Charly Wendy Straub Deretti assinalou a penalidade. Na cobrança, Panda bateu o goleiro Gabriel espalmou e, na sobra, o mesmo Panda bateu forte no ângulo para abrir o placar para a Locomotiva. Aos 37′, Eduardo Ribeiro recebeu livre na área e bateu cruzado para fora.

Na volta do intervalo, o Jaraguá tentou buscar o empate. Aos 18′, Tavares recebeu livre e finalizou, mas o goleiro Wellington salvou a Locomotiva. Aos 25′, novamente Tavares recebeu dentro da área e chutou, mas Jobert desviou a trajetória da bola no momento da finalização, garantindo a primeira vitória do Tricolor no Aluizão.

Com o resultado, o Porto Velho chegou aos 13 pontos e segue na sexta posição do grupo A5.

Na próxima rodada, o Porto Velho encara no sábado o Brasiliense no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga.

Texto/Foto: Alexandre Almeida/FFER