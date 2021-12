Porto Velho terá mais um drive-thru de vacinação contra a covid-19

No esforço em prol da imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Porto Velho realiza, na próxima quinta-feira (16), mais um drive thru de vacinação no Prédio do Relógio. A ação vai acontecer das 18h às 22h.

O formato drive-thru, realizado ao longo de 2021, se converteu em uma das principais estratégias de imunização contra a pandemia.

Enquanto isso, outra iniciativa para ampliar o alcance da vacina acontecerá no próximo domingo (12), quando uma equipe do município atenderá a população no evento Domingão da Leste, que acontecerá na avenida Amador dos Reis, das 9h às 14h. Estarão disponíveis a vacinas de 1ª, 2ª e 3ª doses.

Hoje, o município de Porto Velho tem pouco mais de 76 mil pessoas que não completaram o ciclo vacinal contra a covid-19. Elas receberam a 1ª dose do imunizante, mas não retornaram para concluir o esquema. Os dados são do Vacinômetro da Prefeitura Municipal.

“Uma dose apenas não é suficiente para proteger. Por isso, as unidades básicas de saúde estão com equipes preparadas para atender em horários alternativos”, orienta a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Marilene Penati.

O esquema vacinal contra a covid-19 só se completa com a 2ª dose do imunizante e a importância desta proteção se torna mais necessária ante a presença de novas variantes.

